Петя купил 24 тетради причем тетрадей в линейку он купил на 6 больше чем тетрадей в ??летку .Сколько тетрадей каждого вида купил Петя

Алгебра

Петя купил 24 тетради причем тетрадей в линейку он купил на 6 больше чем тетрадей в ??летку .Сколько тетрадей каждого вида купил Петя

Автор: Гость