Петя купил 24 тетради причем тетрадей в линейку он купил на 6 больше чем тетрадей в ??летку .Сколько тетрадей каждого вида купил Петя
Алгебра
Петя купил 24 тетради причем тетрадей в линейку он купил на 6 больше чем тетрадей в ??летку .Сколько тетрадей каждого вида купил Петя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24-6=18 2)18÷2=9(тетрадей в клетку) 3)9+6=15 (тетрадей в линейку) Ответ:9 тетрадей,15 тетрадей.
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