Что такое :Толлерантность
Обществознание
Что такое :Толлерантность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толерантность(одна л) - термин, который означает терпимость к иному от своего мировоззрению, образу жизни, поведению, обычаям и т.д.. Некоторые могут спутать толерантность и безразличие,но это не так . Она заключается в представлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. Толерантность не подразумевает снисхождение или притворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.
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