Распределите глаголы по колонкам в зависимости от суффикса. Ненавижу, терплю, пер??читываю, пересказываю, жертвую, затею, выздоровею, сею, выглядит, испытываю, веет, танцую, отваривает, высказываю, усиливает, сканирую, перепеча...

Русский язык

Распределите глаголы по колонкам в зависимости от суффикса. Ненавижу, терплю, пер??читываю, пересказываю, жертвую, затею, выздоровею, сею, выглядит, испытываю, веет, танцую, отваривает, высказываю, усиливает, сканирую, перепечатаю. -е(ть) -я(ть) -ова(ть) -ева(ть) -ыва(ть) -ива(ть)

Автор: Гость