Распределите глаголы по колонкам в зависимости от суффикса. Ненавижу, терплю, пер??читываю, пересказываю, жертвую, затею, выздоровею, сею, выглядит, испытываю, веет, танцую, отваривает, высказываю, усиливает, сканирую, перепеча...
Русский язык
Распределите глаголы по колонкам в зависимости от суффикса. Ненавижу, терплю, пер??читываю, пересказываю, жертвую, затею, выздоровею, сею, выглядит, испытываю, веет, танцую, отваривает, высказываю, усиливает, сканирую, перепечатаю. -е(ть) -я(ть) -ова(ть) -ева(ть) -ыва(ть) -ива(ть)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ненавидеть,терпеть,выздороветь,выглядеть. Перечитывать,пересказать,усиливать. Жертвовать,сканировать. Перепечатывать,испытывать,высказывать. Танцевать,затевать. Сеять,взять.
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