После обучения Архимед и Эратосфен переписывались еще много лет. Помогите опреде??ить, сколько денег нужно заплатить за отправку бандероли в древней Греции, если известно, что за бандероль весом до 50 грамм взимается 10 драхм (...
Математика
После обучения Архимед и Эратосфен переписывались еще много лет. Помогите опреде??ить, сколько денег нужно заплатить за отправку бандероли в древней Греции, если известно, что за бандероль весом до 50 грамм взимается 10 драхм (дренегреческая валюта), а за каждые следующие полные или неполные 50 грамм еще по 5 драхм. Напишите программу, вычисляющую, какое наименьшее число монет по 10, 4 и 1 драхме надо заплатить за отправку бандероли весом w грамм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему это не математика,это информатика,а именно всеми любимый паскаль или что-то на подобии,напишите в информатику
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