После обучения Архимед и Эратосфен переписывались еще много лет. Помогите опреде??ить, сколько денег нужно заплатить за отправку бандероли в древней Греции, если известно, что за бандероль весом до 50 грамм взимается 10 драхм (...

Математика

После обучения Архимед и Эратосфен переписывались еще много лет. Помогите опреде??ить, сколько денег нужно заплатить за отправку бандероли в древней Греции, если известно, что за бандероль весом до 50 грамм взимается 10 драхм (дренегреческая валюта), а за каждые следующие полные или неполные 50 грамм еще по 5 драхм. Напишите программу, вычисляющую, какое наименьшее число монет по 10, 4 и 1 драхме надо заплатить за отправку бандероли весом w грамм.

Автор: Гость