Як у вступі автор говорить про реакціб "братії" і як до цього ставиться автор ?? Тарас Шевченко "Сон" Будь ласка допоможіть!!

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Як у вступі автор говорить про реакціб "братії" і як до цього ставиться автор ?? Тарас Шевченко "Сон" Будь ласка допоможіть!!

Автор: Гость