Як визначити якісний склад речовини?!

Химия
Як визначити якісний склад речовини?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якісний склад - це з яких елементів складається формула Тобто  NO2 - з атому нітрогена та атому оксигена
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