нужна помощь!!плиззз!!!!!!!!!!срочно!!

Биология
нужна помощь!!плиззз!!!!!!!!!!срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 половое 2 эукариотическая 3 зигота 4 партеногенез 5 соматические 6 мейоз 7 профаза 8 гаплоидный 9 кроссинговер 10 профаза, метафаза, анафаза, телофаза 11 бластула 12 нейрула 13 два слоя клеток: эктодерма и энтодерма 14 мезодерма 15. эмбриогенез, послезародышевое развитие, взрослый организм 16 прямое
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