Замени m одночленом так, чтобы получился квадрат двучлена 36x^2−5x+m
Алгебра
Замени m одночленом так, чтобы получился квадрат двучлена 36x^2−5x+m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36x^2−5x+m 5=2* √36√m 5=2*6√m 5=12√m 25=144m m=25/144 Ответ:m=25/144
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