Як знайти периметр прямокутника і периметр квадрата
Математика
Як знайти периметр прямокутника і периметр квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P прямоугольника равен Pпр= 2*(a+b) P квадрата равен Pкв=4*a
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