Сочинение на тему золотая осень для 3 класса.
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Сочинение на тему золотая осень для 3 класса.
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Гость:
Осень золотая-прекрасная пора. Я люблю прогулки по аллеям ,паркам города в эту пору. Идешь,рассматривая как меняется природа, и все готовится к холодной поре - зиме.Гуляешь и вдыхаешь уже прохладный воздух. Листочки опадают с деревьев и тихо падают мне под ноги. Небо мрачнеет, чувствуется приближение холода. Густой золотой ковер из листьев устилает всю дорожку парка. Красиво и свежо.
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