Яке значення мае для людини мова?Напиши про це текст-миркування 5-7 речень.

Гость: Гость:

Мова – це засіб спілкування, він властивий тільки людям. Так словами ми спілкуємося. По-перше, їх дуже багато. До кожного слова наша уява малює його значення. Ніякі звуки не можуть замінити усього багатства слів. По-друге, кожне відкриття можна описати словесно новими словами, збагатити мову. Мова дає змогу читати книги, пізнавати світ. По-третє, як душевно мелодію можуть прикрасити слова. Багато чарівних пісень просто не існувало би без мови. Мова – це велике досягнення людства. Тому треба знати її.