Составьте текст с диалогом

Гость: Гость:

-Здравствуйте! - Да нам можно взять книги почитать? У нас же каникулы и нам скучно. - Конечно, мои дорогие! Я буду рада вам помочь, - сказала детям библиотекарь. - Спасибо большое. Мы рады ,что вы нам поможете, -сказали ребята в ответ. -Давайте, я сама подберу вам книги и вы их прочитаете,хорошо? -Мы согласны!И обязательно их прочитаем!Спасибо!