Составьте текст с диалогом

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Ответ(ы):
Гость:
-Здравствуйте! - Да нам можно взять книги почитать? У нас же каникулы и нам скучно. - Конечно, мои дорогие! Я буду рада вам помочь, - сказала детям библиотекарь. - Спасибо большое. Мы рады ,что вы нам поможете, -сказали ребята в ответ. -Давайте, я сама подберу вам книги и вы их прочитаете,хорошо? -Мы согласны!И обязательно их прочитаем!Спасибо!
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