Составьте текст с диалогом

Русский язык
Составьте текст с диалогом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Здравствуйте!  - Да нам можно взять книги почитать? У нас же каникулы и нам скучно. - Конечно, мои дорогие! Я буду рада вам помочь, - сказала детям библиотекарь. - Спасибо большое. Мы рады ,что вы нам поможете, -сказали ребята в ответ. -Давайте, я сама подберу вам книги и вы их прочитаете,хорошо? -Мы согласны!И обязательно их прочитаем!Спасибо!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как мы определяем, когда нужно писать о, а когда - е после шипящих в окончаниях и в суффиксах прилагательных?
Ответить
Математика
Елочный шары упаковывали в коробке в 8 шаров каждую Определи сколько коробок потр??буется сколько шаров останется
Ответить
Математика
СРОЧНО! АЛГЕБРА, 8 КЛАСС
Ответить
Алгебра
Найдите корни уравнения x(в квадрате) +4=5x
Ответить
Русский язык
Описание парка около дома
Ответить