Які явища належать до хімічних?
Химия
Які явища належать до хімічних?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химические явления-это когда происходит изменение вещества.Подумай. Нужен лучший ответ)))
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