Які слова можно провідміняти та як?

Українська мова
Які слова можно провідміняти та як?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відмінювати можна за 7 відмінками : Називний(хто?що?) Родовий(кого?чого?) Давльний(кому?чому?) Знахідний(кого?що?) Орудний(ким?чим?) Місцевий(на кому? на чому?) Кличний(звертання)
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