Які слова можно провідміняти та як?

Гость: Гость:

Відмінювати можна за 7 відмінками : Називний(хто?що?) Родовий(кого?чого?) Давльний(кому?чому?) Знахідний(кого?що?) Орудний(ким?чим?) Місцевий(на кому? на чому?) Кличний(звертання)