Який кут називається тупим?
Математика
Який кут називається тупим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо сторони кута лежать в протилежних напрямках і утворюють пряму, такий кут називається розгорнутим і дорівнює він 180 градусам.Кути, значення в градусах яких більше прямого і менше розгорнутого називаються тупими.Тупий кут – більше 90 градусів і менше 180 градусів.
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