Який вплив гіподинамії на організм людини?

Биология
Який вплив гіподинамії на організм людини?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Артерии загрязняются харестеринами, образуются тромбы. Давление увеличивается. Сердцу трудно перекачивать кровь. Стенки сердца превращаются в жировую ткань и соответственно человек умирает.
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