Является ли число 1\2 решением уравнений: (2х+1\3):4=1\3 7,2:х=3,6
Математика
Является ли число 1\2 решением уравнений: (2х+1\3):4=1\3 7,2:х=3,6
Ответ(ы):
Гость:
Первого ответ 1/2 Второго ответ 2
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