Значення слова сердюк у реченні # У сінях горіли свічки у високих ліхтарях ,а на ла??ах попри стіни заходилися сердюки та джури#

Гость: Гость:

У цьому реченні слово "сердюк" застосоване у значенні "відбірний воїн, козак-гвардієць українських гетьманів", на що вказує присутність також "джурів", що є "зброєносець, помічник у козацької старшини". Там і далі: "...Біля важких різьблених дверей стояли на варті козаки з списами напоготові..."