Значення слова сердюк у реченні # У сінях горіли свічки у високих ліхтарях ,а на ла??ах попри стіни заходилися сердюки та джури#
Українська література
Значення слова сердюк у реченні # У сінях горіли свічки у високих ліхтарях ,а на ла??ах попри стіни заходилися сердюки та джури#
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У цьому реченні слово "сердюк" застосоване у значенні "відбірний воїн, козак-гвардієць українських гетьманів", на що вказує присутність також "джурів", що є "зброєносець, помічник у козацької старшини". Там і далі: "...Біля важких різьблених дверей стояли на варті козаки з списами напоготові..."
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