Составить 6 предложений с вставным словом
Русский язык
Составить 6 предложений с вставным словом
Ответ(ы):
Гость:
Мелодия русской песни (если вы ее слышали) прекрасна. Если вы ее слышали - вводное предложение.Долга полярная ночь, к счастью, и ей приходит конец. (вводное слово - к счастью)Действительно, нужно выучить эту тему. (вводное слово - действительно)Сейчас, кажется, пойдет дождь. (вводное слово - кажется)Наверное, его нет дома. (вводное слово - наверное)Ты, по-моему, ленишься. (вводное слово - по-моему)
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