Здравствуйте помогите пожалуйста Прочитай пословицы. Объясни их значения Найди глаголы. Определи их число.Без букв и грамматики не учатся и матиматике. Судят не по словам, а по делам. Без росы и травка не растет. От добра не ищ...

Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста Прочитай пословицы. Объясни их значения Найди глаголы. Определи их число.Без букв и грамматики не учатся и матиматике. Судят не по словам, а по делам. Без росы и травка не растет. От добра не ищит. Дома и стены помогают.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
определили,не учится,судят,не растёт,не ищут,помогают
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