Здравствуйте помогите пожалуйста Прочитай пословицы. Объясни их значения Найди глаголы. Определи их число.Без букв и грамматики не учатся и матиматике. Судят не по словам, а по делам. Без росы и травка не растет. От добра не ищ...

Русский язык

Здравствуйте помогите пожалуйста Прочитай пословицы. Объясни их значения Найди глаголы. Определи их число.Без букв и грамматики не учатся и матиматике. Судят не по словам, а по делам. Без росы и травка не растет. От добра не ищит. Дома и стены помогают.

Автор: Гость