Являются ли восклицательными предложение побудительным

Русский язык
Являются ли восклицательными предложение побудительным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я тебе скажу да УДАЧИ :-):-):-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста Fe + KOH = ...
Ответить
Алгебра
Две бригады, работая вместе, могут отремонтировать шоссе за 18 дней. Если бы сначал?? первая бригада,работая одна выполнила 2/3 всей работы, а зате...
Ответить
Физика
1) По проводнику течет ток на нас. Определите направление магнитной линии этого то??а. 2) на рисунке указано положение магнитных линий поля, созд...
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ!!!! ПООООЖАААААЛУСТА!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Номер 172 помогите пажалуста
Ответить