Помогите пожалуйста Fe + KOH = ...

Химия
Помогите пожалуйста Fe + KOH = ...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Впрямую реакция не пойдёт! Только если электролиз. Тогда как-то так: 2KOH + Fe + 2H₂O = 3H₂↑(катод) + K₂FeO₄(анод).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Две бригады, работая вместе, могут отремонтировать шоссе за 18 дней. Если бы сначал?? первая бригада,работая одна выполнила 2/3 всей работы, а зате...
Ответить
Физика
1) По проводнику течет ток на нас. Определите направление магнитной линии этого то??а. 2) на рисунке указано положение магнитных линий поля, созд...
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ!!!! ПООООЖАААААЛУСТА!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Номер 172 помогите пажалуста
Ответить
Русский язык
Сжатое изложение, сократить текс до 70-75 слов! спасибо В современном мире при постоянно ускоряющемся ритме жизни не остается времени на продолж...
Ответить