Идет ли реакция? Zn+H2O= Pb+H2O= Fe+Ni(No3)2=
Химия
Идет ли реакция? Zn+H2O= Pb+H2O= Fe+Ni(No3)2=
Ответ(ы):
Гость:
Zn+H2O= не идет, т.к. Цинк не относится к щелочным или щелочно-земельным металлам Pb+H2O= не идет, тоже самое Fe+Ni(No3)2 = Ni + Fe(NO3)2
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