Игра-потешка для самых маленьких в устном творчестве народов Московской области. Помогите, пожалуйста очень срочно!

Гость: Гость:

Как у бабушки Варвары Петухи поют в амбаре, Куры проснутся - На двор просятся. Пора бабушке вставать, Курам корму давать. Куры прилетели, На заборе сели, Слетели, поели, Опять улетели. Как у бабушки Варвары Петухи поют в амбаре, Куры растятся, Поесть просятся, Пора бабушке вставать, Курочкам овес давать. Курочки наелись, На дубок уселись, Дубок переломился, Новый народился, Девки татарки Взяли по палке, Поехали в Москву, Ударили в доску, А в Москве-то лебеда, Не поедем никуда. Как у бабушки Варвары Петухи поют в амбаре. Они корчатся, домой просятся. Куры улетели, на сучок сели. А сучок сломался Другой народился. Девки-татарки Взяли по палке, Ударили в доску, Поехали в Москву, Купили коровку. Корова-то с кошку, Доит одну ложку.