Используя форму s=vt,опредилите;a)t,если=156км

Математика
Используя форму s=vt,опредилите;a)t,если=156км
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Гость:
Невозможно определить, поскольку не дано s
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