Помогите плес. а) (х-87)-27=36 б) 87-(41+y)=22 решите пж
Математика
Помогите плес. а) (х-87)-27=36 б) 87-(41+y)=22 решите пж
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