Из города одновременно выехали автобус и автомобиль в противоложных направления?? Скорость автобуса 45км в час скорость автомобиля 55км в час Через сколько часов расстряние между ними будет 300 км. 44 балла

Математика

Из города одновременно выехали автобус и автомобиль в противоложных направления?? Скорость автобуса 45км в час скорость автомобиля 55км в час Через сколько часов расстряние между ними будет 300 км. 44 балла

Автор: Гость