Из города одновременно выехали автобус и автомобиль в противоложных направления?? Скорость автобуса 45км в час скорость автомобиля 55км в час Через сколько часов расстряние между ними будет 300 км. 44 балла
Математика
Из города одновременно выехали автобус и автомобиль в противоложных направления?? Скорость автобуса 45км в час скорость автомобиля 55км в час Через сколько часов расстряние между ними будет 300 км. 44 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 : ( 45 + 55) = 3ч Ответ : растаяние 300км будет через 3ч
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