Исправьте ошибки в приведённых предложениях: 1. Жажда к славе была для героя самы?? важным качеством. 2. Прочитав рассказ, он мне не понравился. 3. На картине запорожцы о чём-то смеются и веселятся.

Гость: Гость:

1. Жажда СЛАВЫ... 2. Производитель действия в деепричастии и сказуемом должен быть один и тот же. Предложение нужно перстроить в сложноподчиненное:Когда я прочитал рассказ, он мне не понравился. 3. Лишнее слово "о чем-то".Или так: На картине запорожцы веселятся и над чем-то смеются.