Исправьте ошибки в приведённых предложениях: 1. Жажда к славе была для героя самы?? важным качеством. 2. Прочитав рассказ, он мне не понравился. 3. На картине запорожцы о чём-то смеются и веселятся.

Русский язык
Исправьте ошибки в приведённых предложениях: 1. Жажда к славе была для героя самы?? важным качеством. 2. Прочитав рассказ, он мне не понравился. 3. На картине запорожцы о чём-то смеются и веселятся.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Жажда СЛАВЫ... 2. Производитель действия в деепричастии и сказуемом должен быть один и тот же. Предложение нужно перстроить в сложноподчиненное:Когда я прочитал рассказ, он мне не понравился. 3. Лишнее слово "о чем-то".Или так: На картине запорожцы веселятся и над чем-то смеются.

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