Историческая справка про архимедову силу.Только подробно и именно исторические факты.Заранее спасибо)

Гость: Гость:

Гиерон, ста царем Сиракуз, решил в благодарность за свои успехи принести в дар бессмертным богам золотую корону. Он заказал ее мастеру и приказал выдать ему нужное количество золота. к назначенному сроку корона была готова. Но царю донесли, что вместо части золота мастер примешал такое же количество серебра. Гиерон разгневался, но не смог найти способа уличить мастера в нечестности. Он обратился за помощью к Архимеду. Архимед знал, что плотность серебра меньше плотности золота, поэтому если при изготовлении короны использовали сплав, а не чистое золото, то плотность вещества короны должна быть меньше плотности золота. Взвесить корону было легко, но найти ее объем трудно, так как корона была очень сложной формы. Однажды, когда Архимед был в бане и погрузился в наполненную водой ванну, его внезапно осенила мысль, давшая решение задачи. Архимед сделал два слитка : один из золота, а другой из серебра, каждый такого же веса, какого была и корона. Затем наполнил водой сосуд до самых краев, опустил в него серебряный слиток и отметил, сколько воды он вытеснил. При этом ему удалось установить, что вес серебряного слитка соответствует вполне определенному объему воды. Повторив опыт со слитком золота, Архимед увидел, насколько меньший объем он занимает по сравнению с объемом равного ему по весу слитка серебра. Затем, опустив в сосуд корону, нашел, что воды вытекло больше, чем при погружении золотого слитка. А ведь вес каждого слитка был равен весу короны. Таким образом была обнаружена примесь серебра и недобросовестность мастера. (при помощи Архимедовой силы)