История: 1. Признаки аграрного общества и признаки разрушения аграрного общества. 2. Какие изменения произошли в жизни людей в результате Великих географических открытий. 3. Что такое Реформация и как изменилась церковь. 4. Что...

Гость: Гость:

1. Я не помню. 2. Люди расширили земли, развили торговлю, мореплавание и поняли, что Земля на самом деле круглая. 3. Реформация-это война против папской церкви. Церковь начала устранять протестантов и тех кто не верил в бога, а так же отречь от церкви. Контрреформация-это война Папы Римского против протестантов