Переведите пажайлуста срочно

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Дети в средней школе,в Англии обычно емеют 8-9 уроков.Все изучают:Математику,Английский,Физкультуру(PE),и другой язык,как например Французский,Немецкий или Испанский.Остальные предметы,как Информатика,география,музыка,история,и науки:Биология,химия,физика.Ученик сдает экзамен(Главный сертификат об окончании средней школы)в возрасте 16 лет Вопрос Сопоставьте школы в Англии и России