Сочинение о благоустройстве школьной территории

Русский язык
Сочинение о благоустройстве школьной территории
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На биологии ребята сажали деревья.Скоро они прорастут. Вот уже взошли саженцы. Каждый день их поливали. Вот прошёл год. Деревья были с размером обычного садового куста.И вот наступил момент сажать деревья в школьный сад. Всем нравилась эта затея.Вот уже через несколько месяцов это был не школьный сад а школьная роща. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти смежные углы,если ∠1:∠2=2:3
Ответить
Английский язык
Переведите пажайлуста срочно
Ответить
Обществознание
Назвать преимущества трудности и недостатки молодого возраста
Ответить
Физика
Зная растояние и скорость надо узнать время.Мне нужны примеры таких задач.
Ответить
Математика
На сколько частей можно разделить плоскасть одной прямой
Ответить