Сочинение о благоустройстве школьной территории
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Сочинение о благоустройстве школьной территории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На биологии ребята сажали деревья.Скоро они прорастут. Вот уже взошли саженцы. Каждый день их поливали. Вот прошёл год. Деревья были с размером обычного садового куста.И вот наступил момент сажать деревья в школьный сад. Всем нравилась эта затея.Вот уже через несколько месяцов это был не школьный сад а школьная роща.
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