Сочинение о благоустройстве школьной территории

Гость: Гость:

На биологии ребята сажали деревья.Скоро они прорастут. Вот уже взошли саженцы. Каждый день их поливали. Вот прошёл год. Деревья были с размером обычного садового куста.И вот наступил момент сажать деревья в школьный сад. Всем нравилась эта затея.Вот уже через несколько месяцов это был не школьный сад а школьная роща.