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Определите модуль чисел +8;-6;0
Математика
Определите модуль чисел +8;-6;0
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Гость:
Модуль чисел |+8|=8 |-6|=6 |0|=0
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