История 5 класс параграф 8 вопрос 2-ой.Как жили и чем занимались вельможи на члужбе ??араона? Откуда учёные об этом известно?

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История 5 класс параграф 8 вопрос 2-ой.Как жили и чем занимались вельможи на члужбе ??араона? Откуда учёные об этом известно?

Автор: Гость