История 5 класс параграф 8 вопрос 2-ой.Как жили и чем занимались вельможи на члужбе ??араона? Откуда учёные об этом известно?

История
История 5 класс параграф 8 вопрос 2-ой.Как жили и чем занимались вельможи на члужбе ??араона? Откуда учёные об этом известно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они узнали ихни язык а пиромиде был все написонна
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