СРОЧНО !!!! Один из углов, образованный при пересечении двух прямых, в 4 раза больш?? другого.
Геометрия
СРОЧНО !!!! Один из углов, образованный при пересечении двух прямых, в 4 раза больш?? другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+4х=180 ° 5х=180° х=180:5 х=36 ° - меньший угол 36×4= 144°- больший угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО! приведите дроби к наибольшему общему знаменателю: ж)7\60, 13\540 и 9\20; з) 52\105; 7\95 и 61\63.
Английский язык
Английский язык
Помогите ,пожалуйста, решить легкий тест по английскому языку! 1. He___installing a new program when the light was switched off. 1)is 2)are 3)w...
Математика
Помагите пожалуйста .Найдите разность двух чисел, если известно что одна из них в 14 раз больше другого , а их сумма равна 495 решить без x