Юности ошибори большую часть времени проводил богатейшей библиотеки в Самарканд?? или от товара или Бухара в странах Ближнего и Среднего Востока Альфа Борис в совершенстве овладел следующими языками арабские древнегреческим пер...

История

Юности ошибори большую часть времени проводил богатейшей библиотеки в Самарканд?? или от товара или Бухара в странах Ближнего и Среднего Востока Альфа Борис в совершенстве овладел следующими языками арабские древнегреческим персидские кошки или латинскими китайский город в котором родился Альфа баре Сауран Torres или оператор Альфа Борис считается вторым учителем человечества человечества после работы с именем или Аристотеля количество научных трудов alphabay различным отраслям более 5000 более 200 или 1000

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