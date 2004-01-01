Ивану кузьмичу начислена зароботная плата 20 000 рублей. из этой суммы вычесляется налог на доходы физических лиц в размере 13%. сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога?
Математика
Ивану кузьмичу начислена зароботная плата 20 000 рублей. из этой суммы вычесляется налог на доходы физических лиц в размере 13%. сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20000-100% х -13% далее: (20000*13)/100=2600р 20000-2600=17600р.
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