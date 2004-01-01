Ивану кузьмичу начислена зароботная плата 20 000 рублей. из этой суммы вычесляется налог на доходы физических лиц в размере 13%. сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога?

Математика

Ивану кузьмичу начислена зароботная плата 20 000 рублей. из этой суммы вычесляется налог на доходы физических лиц в размере 13%. сколько рублей он получит после уплаты подоходного налога?

Автор: Гость