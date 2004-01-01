Запиши числовое выражение для координаты точки в рис 30
Русский язык
Запиши числовое выражение для координаты точки в рис 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 100-50+35=85 б) 80-45+60=95
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