Дополните предложения Причина.......-вода просотившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая там разрушительную работу. Непосредственные причины зарождения ......... - сильные ливни,прорыв перемычек водоёмов,интесивно...

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Дополните предложения Причина.......-вода просотившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая там разрушительную работу. Непосредственные причины зарождения ......... - сильные ливни,прорыв перемычек водоёмов,интесивное таяне снега и льда,а также землетрясний и извержений вулканов. Причины ........ чаще всего связаны с неправленым проведением работ при строительстви и горных разработках

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