Что значит измерить физическую величину? Мы в 7 классе это честно говоря изучали, но нам это ещё и в 9 нужно. Напишите, если вас это не затрудняет.

Физика
Что значит измерить физическую величину? Мы в 7 классе это честно говоря изучали, но нам это ещё и в 9 нужно. Напишите, если вас это не затрудняет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Измерить физическую величину- это сравнить ее с однородной физической величиной, принятой за единицу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите к разговорным фразеологизмам (наломать дров, битый час, судить да рядит??, от чистого сердца) синонимы - стилистически нейтральные фразео...
Ответить
Русский язык
Срочно нужно помогите 11 номер . 1,3,4,5,6,8,9,10,11,тоже 2 варианта
Ответить
Математика
Представьте периодическую десятичную дробь виде обыкновенной дроби9,23(5)
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 2х+3/х2-2х-х-3/х2+2х=0
Ответить
Українська література
Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.
Ответить