Что значит измерить физическую величину? Мы в 7 классе это честно говоря изучали, но нам это ещё и в 9 нужно. Напишите, если вас это не затрудняет.

Физика

Что значит измерить физическую величину? Мы в 7 классе это честно говоря изучали, но нам это ещё и в 9 нужно. Напишите, если вас это не затрудняет.

Автор: Гость