Что значит измерить физическую величину? Мы в 7 классе это честно говоря изучали, но нам это ещё и в 9 нужно. Напишите, если вас это не затрудняет.
Физика
Что значит измерить физическую величину? Мы в 7 классе это честно говоря изучали, но нам это ещё и в 9 нужно. Напишите, если вас это не затрудняет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Измерить физическую величину- это сравнить ее с однородной физической величиной, принятой за единицу.
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