Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.
Українська література
Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) на Савур - могилі
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