Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.

Українська література
Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.
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В) на Савур - могилі
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