Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.

Українська література

Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.

Автор: Гость