Составить предложение из слов красный алый
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Составить предложение из слов красный алый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В поле стоит алый мак.
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