Представьте периодическую десятичную дробь виде обыкновенной дроби9,23(5)

Математика
Представьте периодическую десятичную дробь виде обыкновенной дроби9,23(5)
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Гость:
9,235=9235/1000=1847/200=9 цел 47/200
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