Решите уравнение 2х+3/х2-2х-х-3/х2+2х=0
Алгебра
Решите уравнение 2х+3/х2-2х-х-3/х2+2х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x+3)/x(x-2)-(x-3)/x(x+2)=0 ОЗ x(x-2)(x+2)≠0⇒x≠0.x≠-2,x≠2 (2x+3)(x+2)-(x-3)(x-2)=0 2x²+4x+3x+6-x²+2x+3x-6=0 x²+12x=0 x(x+12)=0 x=0 не удов усл x=-12
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