Подберите к разговорным фразеологизмам (наломать дров, битый час, судить да рядит??, от чистого сердца) синонимы - стилистически нейтральные фразеологизмы. Помогите, пожалуйста!
Русский язык
Подберите к разговорным фразеологизмам (наломать дров, битый час, судить да рядит??, от чистого сердца) синонимы - стилистически нейтральные фразеологизмы. Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наломать дров- сделать что-то не так,сглупить Битый час- очень долго Судить да рядить-обсуждать что-то,кого-то От чистого сердца-искренно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Де поставили татари Морозенка, щоб він бачив «свою Вкраїну»? А На Чернечій горі; Б ??а Аскольдовій могилі; В на Савур-могилі; Г на Чорній могилі.