Срочно нужно помогите 11 номер . 1,3,4,5,6,8,9,10,11,тоже 2 варианта
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Срочно нужно помогите 11 номер . 1,3,4,5,6,8,9,10,11,тоже 2 варианта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 неправильно, нужно поставить не тире, а запятую
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