Фамилии образованные от названия птиц Пожалуйста не менее 10 дам 30 балов
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Фамилии образованные от названия птиц Пожалуйста не менее 10 дам 30 балов
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Соколов,Орлов,Лебедева,Воронова,Сорокина,Уткина,Попугаев,Воробьева,Голубьева,Чайкина.
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