Сколько литров газа выделится при взаймодействии 200г 15% раствора серной кислоты с магнием? SOS
Химия
Сколько литров газа выделится при взаймодействии 200г 15% раствора серной кислоты с магнием? SOS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 m(H2SO4) = 200*0.15 =30 г M(H2SO4) = 98 г/моль n(H2SO4) = 30/98 = 0.31 моль n(H2) = n(H2SO4) = 0.31 моль V(H2) = 22.4*0.31=6.94 л
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