Мне срочно нужно решение и краткая запись к вот этой задачке: Саша пришел в магаз??н там было : мороженое , шоколад и сок . мороженое стоит 50руб. шоколад в 3 раза дешевле чем мороженое , а стоимость сока в 2 раза дороже шо...

Математика

Мне срочно нужно решение и краткая запись к вот этой задачке: Саша пришел в магаз??н там было : мороженое , шоколад и сок . мороженое стоит 50руб. шоколад в 3 раза дешевле чем мороженое , а стоимость сока в 2 раза дороже шоколада сколько Саше понадобится денег что бы купить 2 морожена , 1 шоколад и 3 сока ??? Хватит ли ему денег на покупку если у него 500 рублей,1000 рублей СРОЧНО!!

Автор: Гость