Мне срочно нужно решение и краткая запись к вот этой задачке: Саша пришел в магаз??н там было : мороженое , шоколад и сок . мороженое стоит 50руб. шоколад в 3 раза дешевле чем мороженое , а стоимость сока в 2 раза дороже шо...
Математика
Мне срочно нужно решение и краткая запись к вот этой задачке: Саша пришел в магаз??н там было : мороженое , шоколад и сок . мороженое стоит 50руб. шоколад в 3 раза дешевле чем мороженое , а стоимость сока в 2 раза дороже шоколада сколько Саше понадобится денег что бы купить 2 морожена , 1 шоколад и 3 сока ??? Хватит ли ему денег на покупку если у него 500 рублей,1000 рублей СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50:3=17 руб шоколад 16*2=32рубля стоит сок 50*2=100руб ему нужно будет чтобы купить 2 мр. 32*3=96руб чтобы купить 3 сока 17+100+96=203 руб ему нужно будет чтобы купить всё что он хочет
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