Из 11 яиц целых оказалось на 7штук больше, чем битых можно ли из этого каличества зд??лать 3 адинакавых порцый
Математика
Из 11 яиц целых оказалось на 7штук больше, чем битых можно ли из этого каличества зд??лать 3 адинакавых порцый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-7=4 это поровну бытые и не битые 4/2=2 это битые яйца
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