Из 11 яиц целых оказалось на 7штук больше, чем битых можно ли из этого каличества зд??лать 3 адинакавых порцый

Математика

Из 11 яиц целых оказалось на 7штук больше, чем битых можно ли из этого каличества зд??лать 3 адинакавых порцый

Автор: Гость