Из 11 яиц целых оказалось на 7штук больше, чем битых можно ли из этого каличества зд??лать 3 адинакавых порцый

Математика
Из 11 яиц целых оказалось на 7штук больше, чем битых можно ли из этого каличества зд??лать 3 адинакавых порцый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-7=4  это поровну бытые и не битые 4/2=2  это битые яйца
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